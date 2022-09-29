اليوم السابع
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الخميس، 29 سبتمبر 2022 08:43 م
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سفير مصر بأثينا يبحث مع وزير خارجية اليونان التعاون فى إطار شراكة استراتيجية متكاملة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 07:28 م
سفير مصر بأثينا يبحث مع وزير خارجية اليونان التعاون فى إطار شراكة استراتيجية متكاملة وزير خارجية اليونان يستقبل سفير مصر لدى أثينا
كتب: أحمد جمعة

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استقبل وزير خارجية اليونان" نيكوس دندياس" السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى أثينا، حيث هنأه على تقديم أوراق اعتماده لرئيسة اليونان، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله، كما أثنى" دندياس" على تميز العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، وما تتمتع به من خصوصية، مشيداً بالتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، وأهمية مواصلة هذا التعاون في إطار شراكة استراتيجية متكاملة.
 
ومن جانبه، أعرب السفير عمر عامر - بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية - عن ترحيبه بما تشهده العلاقات الثنائية من تطور ملموس، والحرص على الارتقاء بهذا التعاون بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الطرفين، ويسهم في معالجة التحديات المشتركة، ويضيف أيضاً للرصيد التاريخي المشترك بين شعبي البلدين

 


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