سفير مصر بأثينا يبحث مع وزير خارجية اليونان التعاون فى إطار شراكة استراتيجية متكاملة

استقبل وزير خارجية اليونان" نيكوس دندياس" السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية لدى أثينا، حيث هنأه على تقديم أوراق اعتماده لرئيسة اليونان، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله، كما أثنى" دندياس" على تميز العلاقات الثنائية بين مصر واليونان، وما تتمتع به من خصوصية، مشيداً بالتعاون المشترك بين البلدين في العديد من المجالات، وأهمية مواصلة هذا التعاون في إطار شراكة استراتيجية متكاملة.