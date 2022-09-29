سفير كوريا الجنوبية يزور مركز شباب الأحايوة ويؤكد: مصر تشهد رؤية إصلاح شاملة

سوهاج محمود مقبول

نظمت محافظة سوهاج زيارة لسفير كوريا الجنوبية هونج جين ووك والوفد المرافق له، شملت العديد من المناطق، مثل معبد أبيدوس، وعدد من المناطق التاريخية والتراثية المهمة، التى تذخر بها المحافظة، بجانب عدد من المنشآت الفنية والإدارية والشبابية، على رأسها مركز شباب الأحايوه بمدينة أخميم، الذى يعتبر أحد أهم مراكز الشباب النموذجية بالمحافظة، فى إطار متابعة تنفيذ برنامج أندية السكان، الذى يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومنظمة الأمم المتحدة.



من جانبه أعرب سفير كوريا الجنوبية عن سعادته بزيارة سوهاج، مشيدا بما لمسه من تطور فى المشروعات التنموية، والبنية التحتية، التي تشهدها المحافظة، خاصة على صعيد البنية التحتية، والمنشآت الرياضية، التي تخدم قطاعات الناشئين والشباب، وتقدم خدمة ممتازة على أعلى مستوى من التميز، وفق رؤية إصلاح شاملة تشهدها الدولة المصرية في الوقت الراهن، وتستهدف بالأساس تحسين جودة الحياة، والوصول إلى مستويات متقدمة من التطور البشري والعمراني، مؤكدًا أن بلاده تدعم خطى الإصلاح الشاملة التي تتم على أرض مصر، وتحرص على تقديم المعاونة الصادقة والدعم الكامل في كل القضايا التي تخدم الإنسانية.



وخلال الزيارة قدم المسئولون عن برنامج أندية السكان عرضا تضمن شرحا لتطور العلاقات المصرية الكورية، وأبرز أوجه التعاون بين الجانبين والأنشطة التي يتم تنفيذها بالبرنامج.



وشهد هونج جين السفير الكوري الجنوبي عددا من العروض الفنية، التي قدمتها مجموعة من الفرق الفنية، داخل مركز الشباب، أعقبها تنفيذ عرض رياضي للاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي في لعبة التايكوندو مشيدا بمستوى اللاعبين و قدراتهم الفنية، التي تمنحهم فرصا مميزة في الحصول على بطولات عديدة، من بينها تمثيل مصر في الأولمبياد، مؤكدًا على تقديم الدعم لمراكز الشباب في لعبة التايكوندو.



كما شهد هونج جين السفير الكورى والوفد المرافق له عرضا مسرحيا، شمل إلقاء الضوء على 4 قضايا مهمة فى المجتمع، هى الزواج المبكر، والتغيرات المناخية، وقضية الميراث وتأثيراتها على مستقبل العلاقات الأسرية، بالإضافة إلى قضية التحرش الجنسي وخطورتها على وجود بيئة آمنة للنساء، وقد وعد السفير الكوري بأنه سيتم عرض هذه المسرحية بعد ترجمتها في العاصمة الكورية.



جاءت الزيارة بحضور الدكتور أحمد سامي القاضى نائب محافظ سوهاج ومحمد زكريا وكيل المديرية للرياضة ويسري كفافي وكيل المديرية للشباب ومسئولي برنامج أندية.



يذكر أن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج استقبل سفير كوريا الجنوبية بديوان عام المحافظة قبل بدء جولته بمركز شباب الأحايوه، بعدما تم تحويله لمركز خدمه مجتمعية، وفقا لاستراتيجية وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحى التي تستهدف تحقيق تنمية شاملة للفرد والمجتمع، من خلال تطوير مراكز الشباب، وجعلها مراكز تقدم خدمات ثقافية وابداعية ومجتمعية ورياضية، تحقيقا لرؤية القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة على جميع المستويات تليق بالمواطن المصري.