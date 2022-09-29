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سعر اليورو اليوم الخميس 29-9-2022 بالبنوك فى مصر

الخميس، 29 سبتمبر 2022 11:56 ص
سعر اليورو اليوم الخميس 29-9-2022 بالبنوك فى مصر يورو
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 29-9-2022، بالبنوك المصرية، مسجلًا فى البنك الأهلى سعر 18.77 جنيه للشراء، و19.02 للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 18.77 جنيه للشراء، و19.05 للبيع، أما فى البنك المركزى المصرى سجل 18.67 جنيه للشراء، و18.75 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

سجل سعر اليورو فى بعض البنوك كالتالى:

سعر اليورو فى البنك المركزى المصرى

18.67 جنيه للشراء.
 
18.75 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى

18.77 جنيه للشراء.
 
19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك مصر

18.78 جنيه للشراء.
 
19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك الإسكندرية

18.77 جنيه للشراء.
 
19.05 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك البركة

18.78 جنيه للشراء.
  
19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib

18.82 جنيه للشراء.
 
19.04 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

18.85 جنيه للشراء.
 
19.04 جنيه للبيع.
 
 

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