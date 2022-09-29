وأضاف بري - في تصريحات اليوم عقب الجلسة - أن مجلس النواب لن يتمكن من إنقاذ البلاد ولا انقاذ نفسه إذا لم يتفق الـ128 عضوا على هذا الهدف، مشددا على أنه سيدعو فورا إلى جلسة جديدة لانتخاب الرئيس إذا كان هناك توافقا، قائلا: "وإذا لا فلكل حدث حديث".



وأسفرت الجولة الأولى بأولى جلسات انتخاب رئيس جديد للجمهورية اليوم عن تعثر حصول مرشح على نسبة الأصوات المطلوبة للفوز بالانتخابات، حيث حصل المرشح النائب ميشال معوض على 36 صوتا فيما حصل المرشح سليم إده على 11 صوتا، بينما صوت 63 نائبا بورقة بيضاء و12 نائبا بعبارات رمزية وذلك من بين 122 نائبا شاركوا في جلسة اليوم. فيما تطلب فوز أي من المرشحين من الجولة الأولى الحصول على أغلبية الثلثين بواقع 86 صوتا من بين 128 عضوا بمجلس النواب.



وتعذر عقد جولة ثانية للانتخاب في جلسة اليوم بعدما فقدت الجلسة نصابها القانوني حيث غادر الجلسة 37 نائبا وبقي 85 نائبا فقط في حين أن النصاب القانوني لعقد الجلسة يبلغ 86 نائبا ويكتفى للفوز فيها بالأغلبية النسبية بواقع 65 صوتا فقط.