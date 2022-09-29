خيط الجريمة.. قصة عامل استدرج سائقا وقتله لسرقة "تروسيكل" فى أكتوبر

كتب سليم على

يقدم "اليوم السابع" فى سلسلة حلقات، "خيط الجريمة"، قصصا تكشف الخيط الذى يساعد رجال الأمن والقضاء على فك طلاسم الجريمة، والوصول إلى حل اللغز والتعرف على مرتكب الجريمة.

شهدت منطقة السادس من أكتوبر، جرينة قتل بشعة، حيث أقدم عامل على استدراج شاب "سائق تروسيكل" بأن اقنعه برغبته في شراء بعض الخردة، بالفعل اتفق معه على موعد وقابله وخلال سيرهم بالطريق طالبه أن يذهب لمكان خالى من السكان ونفذ جريمته، بأن طعنه بسكين في أماكن متفرقة بجسده وسرق التروسيكل ولاذ بالفرار.

كاميرات المراقبة كان لها دور في ضبط المتهم بعدما أمرت النيابة العامة بجمع جميع الكاميرات الموجودة في محيط المكان وتفريغها، وأظهرت الكاميرات تواجد المتهم مع المجنى عليه بمحيط الواقعة، على الفور تم أعداد الاكمنة وتمكنوا من ضبطه وعرضه على النيابة.

كان رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، نجحوا في كشف غموض العثور على جثة شاب مصاب بطعنات في مدينة 6 أكتوبر، حيث تبين من خلال التحريات، أن عاطلا قتله لسرقة التروسيكل الخاص به، وألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا بالعثور على جثة شاب مصاب بطعنات في مدينة 6 أكتوبر، فوجه بتشكيل فريق بحث لكشف هوية المتهم، وسرعة القبض عليه.

بإجراء التحريات بإشراف اللواء أحمد الوتيدي مدير المباحث الجنائية، تبين أن عاطلا وراء ارتكاب الجريمة، حيث طلب من المجني عليه اصطحابه لشراء كمية من الخردة، ثم غافله وسدد له طعنات، وسرق التروسيكل وفر هاربا.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر، من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بقتل الضحية، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.