حياة كريمة.. الصرف الصحى والمشروعات الخدمية الأبرز فى قرى ملوى وأبو قرقاص

المنيا- حسن عبد الغفار

حلم طال انتظاره يتحقق على أرض محافظة المنيا، من خلال العديد المشروعات الخدمية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة، والتى حولت الخدمة من المدينة إلى القرية بمحافظة المنيا، وهذا ما تشهده قرى أبو قرقاص وملوى، ضمن 5 مراكز تشملها مبادرة تطوير الريف المصرى التى أطلقها رئيس الجمهورية، ويأتى على رأس تلك المشروعات مشروعات الصرف الصحى ومشروعات مجمعات الخدمات والمراكز الصحية وغيرها من المشروعات.

وتشهد قرى مركز ملوى الكثير من المشروعات الخدمية ففى الوحدة المحلية بقرية نواي يجرى إنشاء مشروع الوحدة الصحية، حيث جارى إنشاء الشدة الخشبية للدور الأرضى بالإضافة إلى مشروع خط طرد الصرف الصحي من قرى الاشمونين والإدارة والحرية حتى قرية اتقا على الطريق السياحي.

كما تشهد الوحدة المحلية بالروضة مشروع الصرف الصحى بقرية الروضة، والذى يجرى فيه العمل على قدم وساق إلى جانب مشروع إنشاء محطة الرفع بقريه الروضة، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخرسانية، كذلك مشروع الصرف الصحى بقرية المحرص وكذلك مشروع الضمان الاجتماعى بالمحرص.

أما فى مركز أبو قرقاص جنوب المحافظة أيضا وتحديدا فى الوحدة المحلية اتليدم تشهد طفرة كبيرة فى مشروعات حياة كريمة داخل الوحدة المحلية منها مشروع الصرف الصحي لقرية منشأة النصر ومشروع الصرف الصحي لقرية نزلة مكين ومشروع إنشاء مركز طبي تأمين صحي شامل بقرية اتليدم ومشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية سفاى ومشروع إنشاء الوحدة الصحية بقرية نزلة حرز ومشروع إنشاء الوحدة الصحية ساقية موسى.

وكذلك مشروع إنشاء مركز الأسرة بقرية اتليدم ومشروع إنشاء مجمع الخدمات الزراعية باتليدم ومشروع إنشاء نقطة شرطة اتليدم إلى جانب صب قاعدة كشك كهرباء الوحدة الصحية بقرية اتليدم، كذلك مشروع مد خطوط الفايبر بقرية نزلة حرز ومشروع مد خطوط الغاز الطبيعي بقرية منشأة النصر، بالإضافة إلى مشروع مركز شباب اتليدم ورفع كفاءة وتطوير المبني والسور والملعب ومشروع إنشاء مركز شباب عزبة إسحاق نزلة حرز.

أما فى الوحدة المحلية ببنى عبيد يجرى توصيل خطوط الألياف الضوئية بقرية بنى عبيد وأعمال إنشاء وحدة إسعاف بقرية النحال وأعمال إنشاء مجمع زراعي بقرية بني عبيد، وأعمال الصرف الصحي بقرية النحال، وإنشاء نقطة شرطة بقرية بني عبيد، وأعمال انشاء مجمع زراعي بقرية بني عبيد وأعمال إنشاء وحدة طب الأسرة بقرية بني عبيد.



جانب من مشروعات حياة كريمة بالمنيا



مشروعات حياة كريمة بالمنيا (1)



مشروعات حياة كريمة بالمنيا (2)



مشروعات حياة كريمة بالمنيا (3)



مشروعات حياة كريمة بالمنيا (4)



مشروعات حياة كريمة بالمنيا (5)



مشروعات حياة كريمة بالمنيا (6)



مشروعات حياة كريمة بالمنيا (7)



مشروعات حياة كريمة بالمنيا (8)