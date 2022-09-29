حلوى المولد النبوى على كل شكل ولون فى المنوفية.. والكيلو يبدأ من 80 جنيها

المنوفية - محمد فتحى

اعتاد المصريون على شراء حلوى المولد سنويا احتفالا بالمولد النبوى الشريف، وتشهد محافظة المنوفية، إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على شراء حلوى المولد هذا العام .

وقال يوسف شعبان تاجر، مقيم بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، إن موسم حلوى المولد هذا العام يشهد إقبالا كبيرا هذا العام عن العام الماضى.

ويضيف التاجر أن أسعار علبة الحلوى وزن كيلو تبدأ من 80 جنيها و120 جنيها، حتى يصل سعر علبة 2 كيلو إلى 160 جنيها، وتضم العلبة مختلفة الأنواع، ويوجد أقراص الفستقية والبندقية واللوزية بسعر 20 جنيها للقرص الواحد وسعر النوجه 2 جنيه، كما يتوافر الملبن الدمياطى الشهير بعين الجمل أو البندق وعروسة المولد الحمراء تبدأ بسعر 5 جنيهات والحصان بسعر 3 جنيهات وهى من الأشياء المحببة للأطفال، وتمكنا من صناعة عروسة وحصان بتصميم جديد من الحلوى بسعر 14 جنيها وكلها ذات ألوان طبيعية لا يخشى من أكلها.

ويقول محمود السيد تاجر إن علب حلوى المولد تضم تشكيلة مختلفة من الحلويات، والتى اعتاد المسلمون على تناولها على مدار عقود طويلة، مع محاولات إضافة نوع أو أكثر كل فترة، ومنها الحمصية والفولية والسمسمية والفستقية واللوزية والبندقية، والنوجا والقشطة، والملبن السادة والمحشو عين الجمل أو البندق، واللديدة والجوزية والبسيمة، وأقراص الحلوى بالحمص والسمسم والسودانى، بالإضافة إلى أن عروسة حلوى المولد والحصان مازال لهما وجود وإقبال على الشراء ضمن حلاوة المولد 2022.



اسعار حلوى المولد



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بيع حلوى المولد