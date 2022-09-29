جامعة بنى سويف تنظم عددا من الأنشطة والندوات التوعوية وزيارة لدار مسنين

بنى سويف هانى فتحى

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، بجلسته رقم 213، على قيام معهد دراسات علوم المسنين بتنظيم عدد من الأنشطة التوعوية والندوات والحملات من خلال وسائل الإعلام للتعريف ببعض القواعد الأساسية للتعامل مع المسن والبيئة المناسبة له وطرق التعامل في الحالات الطارئة لحين وصول المساعدة المتخصصة، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمسنين الذي يحتفل به العالم في الأول من أكتوبر كل عام، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

وأكد رئيس الجامعة أن معهد دراسات علوم المسنين بالتعاون مع عدد من كليات الجامعة، بصدد تنظيم زيارة لأحد دور المسنين بمحافظة بني سويف، والاطمئنان عليهم وتلبية جميع مطالبهم. كما سيتم تنفيذ ندوة عن حقوق المسن في النصف الأول من أكتوبر القادم.

وأوضح رئيس الجامعة، أن اليوم العالمي للمسنين أو كبار السن هو أقرته الأمم المتحدة مناسبة سنوية عالمية يتم إحيائها في الأول من أكتوبر، وذلك لزيادة الوعي بالمشاكل التي تواجه كبار السن، كالهِرم وإساءة معاملة كبار السن، والاحتفال بما أنجزه كبار السن للمجتمع.

يذكر أن معهد دراسات علوم المسنين، هو أول معهد في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا يخص علوم المسنين المختلفة ويسهم في وضع استراتيجية قومية للبحث العلمي متكامل التخصصات في مجـال المسنين تساعد على إعداد كوادر علمية (علميًا وتطبيقيًا) وابتكار نماذج للخدمات المتكامــلة للمسنين مما يساعد على تعزيز السلام الاجتماعي، وتنمية أساليب تحقق التكامل الاجتماعي والتماسك من خلال مشاركة الأجيال الشابة في رعاية المسنين.