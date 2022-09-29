تنفيذ 47 ألف وصلة منزلية للصرف و15 ألفا لمياه الشرب بقرى الصف وأطفيح

كتبت – مرام محمد

قال المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، لـ"اليوم السابع"، إن الإنجازات التى شهدتها مصر فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال السنوات الأخيرة، تقف ورائها جهود جبارة لكل مؤسسات الدولة، استهدفت تقديم حلول جذرية للمشكلات المزمنة التى عانى منها المواطن لفترات طويلة، وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين والارتقاء بمستوى معيشتهم، من خلال النهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتغيير واقع الحياة إلى نحو أفضل، وتحقيق التنمية الريفية المستدامة، خاصة فى القرى النائية والفقيرة، وذلك وفق تخطيط علمى دقيق وجهات إشرافية متميزة.

وأضاف أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، مؤسسة من ضمن المؤسسات التى تبذل جهودا كبيرة لتطوير مرفقى المياه والصرف الصحى فى قرى محافظة الجيزة، في إطار مبادرة "حياة كريمة"، من خلال إنشاء محطات معالجة وتوفير مياه شرب نقية للمواطنين والتخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، والذي يعد حق أصيل لكل المصريين، مشيرا إلى أن قطاع المياه والصرف الصحي، من أهم القطاعات الحيوية التي اهتمت بها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لأهميته وأهمية إعادة استخدام مياه الصرف الصحي، الاستغلال الأمثل لكل قطرة مياه، دون الإضرار بالمصارف والترع، والتخفيف عن كاهل المواطنين، وضمان تقديم الخدمة التي يحتاجها المواطن بالمستوى اللائق.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة شهدت طفرة تنموية هائلة غير مسبوقة في مجال تنفيذ المشروعات بقطاعي مياه الشرف والصرف الصحي في 42 قرية ريفية بمركزى الصف وأطفيح جنوب الجيزة، وذلك ضمن أعمال المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"، والتي ستنتهي من أعمالها في شهر ديسمبر القادم، مؤكدا على أن تلك القرى كانت بحاجة إلى مشاريع تنموية في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، خاصة وأنها ظلت لسنوات طويلة محرومة من مياه الشرب وتعاني مشاكل كبيرة في قطاع الصرف الصحي، حتى طالتها يد التطوير بفضل "حياة كريمة" التي ستعمل على توفير كل ما هو ضروري وهام في مختلف القطاعات لمواطني القرى.

وأوضح أنهم كجزء من المنظومة التى تنفذ مشاريع تنموية فى قرى الجيزة مسئولون عن استلام محطات المياه وتشغيلها وتنفيذ أعمال الوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحي من المنازل إلى الشبكة الرئيسية للمياه دون تكليف المواطن بأي أعباء مادية، بالإضافة إلى أعمال الصيانة والإحلال والتجديد، مشيرا إلى أن الشركة انتهت حتى الآن من تنفيذ 47 ألف وصلة منزلية للصرف الصحي، و15 ألف وصلة منزليه لمياه الشرب بقرى مركزي الصف وأطفيح، بتكلفة 220 مليون جنيه، بالإضافة إلى ما تم تركيبه من عدادات مياه مسبقة الدفع لمواطني القرى دون الحصول على مقابل مادى من المواطنين، على أن يتم تقسيط قيمة الخدمة بداية من تمتع المواطن بالخدمة، حيث أن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف توصيل 80 ألف وصلة منزلية في قطاع الصرف الصحي ومثلهم في مياه الشرب، بتكلفة إجمالية 300 مليون جنيه، وذلك وفق خطط ودراسات استراتيجية واضحة تحدد حجم الاحتياجات المطلوبة لكل قرية.



رافع مياه بقرى حياة كريمة