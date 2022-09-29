تقرير برلمانى: إتاحة فرص عمل لائقة أولوية الحكومة للارتقاء بجودة حياة الشباب

كتبت نورا فخرى

أكد تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب هاني سري الدين، استهداف الحكومة في قطاع الخدمات الشبابية والرياضية الارتقاء بجودة حياة الشباب والنشء المصرى وتطوير نمط حياتهم، وذلك من خلال عدة توجهات منها إتاحة فرص العمل اللائقة للشباب والفتيات.

ويشير التقرير البرلماني إلى مساعى الحكومة لتنمية فرص الاستثمار الرياضى وتبنى المبادرات الشبابية والرياضية إلى جانب النهوض المستمر بالتعليم الاساسى والجامعى، وتطوير المنشآت الرياضية وغيرها من التوجهات التي تدعم دور هذا القطاع فى مسار التنمية.

ويلفت التقرير البرلماني إلى تبنى وزارة الشباب والرياضة عدة برامج ومبادرات لتحقيق هدف الارتقاء بجودة حياة الشباب على النحو المبين بوثيقة الخطة.

يُشار إلى أن قانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/2023، الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، قدر فيه إجمالي الاستخدامات بمبلغ 3,066,314,190,000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة تريليونات وستة وستون مليـارا وثلاثمائة وأربعة عشر مليونا ومائة وتسعون ألف جنيه).

وتشمل الاستخدامات سبعة أبواب، وهى الباب الأول الخاص بالأجور، وتعويضات العاملين، ويبلغ الاعتمادات المخصصة له فى الموازنة نحو 400 مليار جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثانى الخاص بالسلع والخدمات نحو 125 مليارا و600 مليون جنيه، والباب الثالث الخاص بأقساط الفوائد نحو 690 مليارا و149 مليون جنيه، أما الباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية فمخصص له نحو 355 مليارا و993 مليون جنيه، والباب السادس الخاص بالاستثمارات فمخصص له 376 مليارا و428 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب السابع الخاصة بحيازة الأصول المالية المحلية والأجنبية نحو 29 مليارا و954 مليون جنيه، وتبلغ مخصصات الباب الثامن الخاص بسداد أقساط القروض نحو 965 مليارا و488 مليون جنيه.

كما قدرت إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقـراض ومبيعـات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ 1,542,675,640,000 جنيه (فقط وقدره تريليون وخمسمائة واثنان وأربعون مليارا وستمائة وخمسة وسبعون مليونـا وسـتمائة وأربعون ألف جنيه).