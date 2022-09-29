تجديد حبس عاطل بتهمة ترويج الأقراص المخدرة فى المرج 15 يوما

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات تجديد حبس عاطل، 15 يوما، وذلك بتهمة حيازة الأقراص المخدرة بقصد ترويجها على عملائه، وتحقيق أرباح غير مشروعة ، متخذا من دائرة قسم شرطة المرج وكرا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.

البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وبحوزته (800 قرص مخدر - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).

وبمواجهة المتهم إعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.