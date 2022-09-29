اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 سبتمبر 2022 03:30 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

تجديد حبس عاطل بتهمة ترويج الأقراص المخدرة فى المرج 15 يوما

الخميس، 29 سبتمبر 2022 02:27 م
تجديد حبس عاطل بتهمة ترويج الأقراص المخدرة فى المرج 15 يوما حبس-ارشيفية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قرر قاضى المعارضات تجديد حبس عاطل، 15 يوما، وذلك بتهمة حيازة الأقراص المخدرة بقصد ترويجها على عملائه، وتحقيق أرباح غير مشروعة ، متخذا من دائرة قسم شرطة المرج وكرا له لمزاولة نشاطه الإجرامي.
 
 
البداية كانت بتمكن ضباط مباحث قسم شرطة المرج من ضبط (عاطل - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وبحوزته (800  قرص مخدر - مبلغ مالى -  2 هاتف محمول).
 
 
وبمواجهة المتهم إعترف بحيازة للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطه غير المشروع، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه.
 
 
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، واخطرت النيابة العامة ، التى أمرت بحبسه على ذمة التحقيقات.
 
 

ترويج المخدرات

الاقراص المخدرة

تجديد حبس

قسم المرج



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة