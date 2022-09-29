بيطرى الأقصر يحرر 11 محضرا ويضبط 28 كيلو لحوم بدون أختام.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

شن أطباء التفتيش بمديرية الطب البيطرى فى محافظ الأقصر، بإشراف الدكتور فتحي سلمي مدير عام المديرية، حملات مكثفة للتفتيش على المجازر ومحلات بيع اللحوم والمطاعم والثلاجات، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

ونجحت الحملات فى تحرير 11 محضرا متنوعا، وضبط 28 كيلو لحوم بدون أختام حكومية، حيث شارك فيها الدكتور محمد الرشيدي مدير إدارة إسنا البيطرية، والدكتور أسامة عبد الخالق رئيس قسم المجازر والتفتيش بإدارة إسنا البيطرية، وبالاشتراك مع النقيب طلعت صلاح الدين من شرطة البيئة والمسطحات ومباحث التموين.

ويقول الدكتور فتحي سلمي مدير عام مديرية الطب البيطري بالأقصر، إنه تمكنت اللجنة من ضبط إجمالي كمية 28 كيلو جرام لحوم ذبح خارج المجزر وتوجد عليها أختام غير حكومية، وتم تحرير عدد 11 محضر والعرض على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشدداً على أن حملات التفتيش مستمرة بكافة مدن المحافظة، وذلك حفاظاً على صحة سلامة المواطنين وسلامة الغذاء.

وكان قد قاد الدكتور فتحي سلمي مدير عام الطب البيطري بالأقصر، جولات لمتابعة أعمال تطوير المجازر بالمحافظة، برفقة كل من الدكتور إبراهيم رياض مدير إدارة القرنة البيطرية، وبالاشتراك مع اللواء أحمد جمال رئيس مجلس مدينة القرنة، وحجازي محمد النحاس نائب رئيس مدينة القرنة، والمهندس رامي صبحي مدير الإدارة الهندسية بمجلس مدينة القرنة، وتم خلال الجولات تفقد مجزر القرنة الآلي وإعداد تقرير بالاحتياجات اللازمة لتشغيل المجزر لخدمة المواطنين، كما تم المرور على مجزر أرمنت لمتابعة أعمال تطويره، وعقد لقاء العميد عبدالله عاشور رئيس مجلس مدينة أرمنت لمناقشة المقايسة اللازمة لرفع كفاءة مجزر أرمنت .

وتابع مدير بيطرى الأقصر خلال جولته، كافة تفاصيل وتجهيزات المجزر وكذلك إعداد تقرير بالاحتياجات اللازمة لتشغيل المجزر لخدمة الأهالي في قرى ومركز القرنة والمراكز المجاورة، حفاظاً على صحة سلامة الغذاء وصحة وسلامة المواطنين، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتنفيذاً لتعليمات السيد القصير وزير الزراعة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية لمتابعة أعمال تطوير المجازر بالأقصر.



الطب البيطرى بالأقصر تحرر 11 محضر



جانب من ضبط اللحوم فى حملات الطب البيطرى



ضبط 28 كيلو لحوم بدون أختام بمحافظة الأقصر



