بعد القرش.. تمساح يسبح فى مياه الفيضان بفلوريدا.. فيديو

كتبت ريم عبد الحميد

يبدو أن إعصار إيان المدمر الذى ضرب ولاية فلوريدا الأمريكية، الأربعاء، قد أطلق العنان لبعض الحيوانات المفترسة لتتجول أو تسبح فى شوارع الولاية التى غمرتها المياه بسبب العاصفة القوية.

والتقطت عدسات الكاميرات تمساحا يسبح فى مياه الفيضان فى مقاطعة ليك بولاية فلوريدا. ونشر موقع ويش مقطع فيديو يظهر تمساحا طوله من 9 إلى 10 أقدام فى المياه العليا فى أستور.

وكان مسئولو فلوريدا قد حذروا من أن التماسيح والثعابين والدببة ربما تظهر خلال الإعصار، الذى يعد واحدا من أسوأ الأعاصير التى شهدتها فلوريدا وأمريكا على الإطلاق، وتم تصنيفه من الفئة الرائعة التى تسبب دمارا كبيرا وكارثيا.

وقالت لجنة الحفاظ على الأسماك والحياة البرية بفلوريدا فى بيان لها قبيل الإعصار إن العواصف الكبر مثل الإعصار إيان يمكن أن يجعل الحيوانات البرية أكثر نشاطا.

وقالت اللجنة: ربما يصبح أكثر احتمالا أن تروا تماسيح وثعابين ودببة، لذلك تذكروا أن تبقوا فى حالة تأهب واعطوهم المساحة.

يأتى هذا بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فى الولايات المتحدة مقطع فيديو لسمكة قرش تسبح فى شوارع فلوريدا بعد أن ضربها الإعصار.

وقالت صحيفة ميرور إن الفيديو الذى تم تداوله على نطاق واسع يظهر السمكة الخطيرة تسبح فى مياه الفيضان المرتفعة بالقرب من شاطيء فورى مايرز.

يأتي هذا فى الوقت الذى أجبر فيه الملايين من سكان فلوريدا على الإجلاء من منازلهم بسبب قوة الإعصار الذى تم تصنيفه من الفئة الرابعة.