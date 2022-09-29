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انقطاع المياه عن الحوامدية نتيجة عطل مفاجئ بالمحطة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 12:59 م
انقطاع المياه عن الحوامدية نتيجة عطل مفاجئ بالمحطة انقطاع المياه عن الحوامدية - ارشيفية
كتبت - مرام محمد

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، انقطاع المياه عن مدينة الحوامدية، وقريتي الشيخ عتمان وأم خنان.
 
وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه لحدوث كسر وصلة داخلية بمحطة مياه الحوامدية المرشحة، الأمر الذى أدى إلى توقف المحطة، وجارى العمل على إنهاء أعمال الإصلاح في أقرب وقت ممكن. 
 
وتأسف الشركة لعملائها عن هذا العطل الخارج عن إرادتها وتبذل قصارى جهدها لإنهاء أعمال الإصلاح في اقل فترة زمنية ممكنة، وتوفر الشركة سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بانقطاع المياه لحين الإنتهاء من أعمال الإصلاح، وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
 
 

الحوامدية

انقطاع المياه

قطع المياه

الجيزة



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