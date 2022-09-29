المهرة "مرجانة" تشارك لأول مرة بمهرجان الشرقية للخيول وتفوز فى مسابقة الجمال

الشرقية - إيمان مهنى

فازت المهرة "مرجانة الطحاوية" عمرها أقل من سنتين بالمركز الثالث في مسابقة "الجمال" بمهرجان الشرقية للخيول العربية الـ26، المقام بأرض الفروسية في بلبيس، حيث تنافس 96 جوادا علي ألقاب الجمال والأدب.

وأكد المهندس يحيى الطحاوى، مالك المُهرة، أنه يشارك بالمهرة مرجانة، حيث سبق وفازت الأم بلقب الجمال بمهرجان الزهراء وحازت علي المركز الثالث .

وأضاف أن المهرة مرجانة تشارك لأول مرة في المهرجانات، وحازت علي المركز الثالث، وهى تتميز بمواصفات الجمال المعروفة بفتحة العين والأنف وطول الجبهة والشعر وغيرها من المواصفات .

كان انطلق مهرجان الشرقية للخيول العربية في دورته الـ 26 ، بأرض الفروسية بلبيس، بالوقوف دقيقة حداد علي أرواح أربعة طلاب بكلية الطب البشري فرع فاقوس، الذين لقوا مصرعهم بحادث سير بالأمس .

والمهرجان يشارك فيه الفرسان علي 96 جوادا من أجود الأنواع، في مسابقتين أدب وجمال والخيول.

وأكد محافظ الشرقية، أن مهرجان الخيول العربية يُعد حدثاً رياضياً متميزاً انفردت به المحافظة على مدى أعوام طويلة حيث يحقق تنشيطاً لصناعة السياحة الرياضية الصحراوية في مجالات بطولات الخيل وألعاب الفروسية وأدب وجمال الخيل العربية.

وشارك بالحضور أعضاء مجلس النواب وقيادات الأمنية، والتنفيذيين ووكلاء المديريات .