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المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابى بتهمة النصب على المواطنين فى الخليفة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 02:18 م
المشدد 7 سنوات لتشكيل عصابى بتهمة النصب على المواطنين فى الخليفة محكمة - أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة تشكيل عصابى بالسجن المشدد 7 سنوات، بتهمة النصب على المواطنين، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم شرطة الخليفة مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الإجرامى.
 
البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الخليفة، معلومات تفيد بقيام أحد الأشخاص بادعائه بأنه موظف بإحدى الجهات الحكومية ويقوم بالتقابل مع المواطنين بأحد المقاهى، ويزعم قضاء مصالح المواطنين لدى الجهات والمصالح الحكومية نظير تقاضيه مبالغ مالية.
 
وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافه، تم ضبطه وتبين أنه مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية"، وبصحبته شخصان آخران عاطلان. 
 
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين بأسلوب "انتحال الصفة" وادعاء قدرته على التوسط فى تقديم تسهيلات بالجهات الحكومية مقابل تحصله على مبالغ مالية من المجنى عليهم.
 
وأضاف بتزويره للكارنيه المضبوط بحوزته لاستخدامه فى النصب والاحتيال على المواطنين، وبمواجهة المتهمين أيدا ما سبق، وأقرا بارتكابهم  5 وقائع نصب أخرى.
 
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد.

السجن المشدد

النصب على المواطنين

تزوير المستندات

انتحال صفة

قسم الخليفه



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