اليوم السابع
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المشدد 6 سنوات لطالب بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فى الشرقية

الخميس، 29 سبتمبر 2022 11:19 ص
المشدد 6 سنوات لطالب بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار فى الشرقية محكمة - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة طالب بكلية التربية الرياضية بالسجن المشدد 6 سنوات، وتغريمه 100 ألف جنيه لإدانته  بحيازة مواد مخدرة.بدائرة  مركز فاقوس.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي،وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبدالعظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم.

تعود أحداث القضية، ليوم 2  يونيو من العام الجارى ، بورد معلومات سرية لضباط مباحث مركز شرطة فاقوس بمعرفة النقيب محمد أبوعجوة، معاون مباحث المركز، برئاسة الرائد محمدحيدة، عن قيام "  أ ر م "  طالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية الرياضية،مقيم دائرة المركز بالاتجار في المواد المخدرة على نطاق واسع وخاصة مخدر الحشيش،عقب تقنين الإجراءات القانونية وإذن النيابة العامة، تمكنت مأمورية من ضبط وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وفرد خرطوش وعقاقير مخدرة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات وبالعرض على النيابة العامة بشمال الزقازيق، برئاسة المستشار محمد علاء ، قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.


الشرقية

جنايات الزقازيق

طالب تربية رياضية

مخدرات مركز فاقوس



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