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المشدد 3 سنوات وغرامة مليون جنيه لشخصين حازا قطعا أثرية بالشرقية

الخميس، 29 سبتمبر 2022 11:58 ص
المشدد 3 سنوات وغرامة مليون جنيه لشخصين حازا قطعا أثرية بالشرقية هيئة المحكمة
الشرقية - فتحية الديب

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عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، شخصين بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريهما مليون جنيه، لإدانتهما فى القضية رقم 2077 جنايات منشأة أبوعمر لعام 2022، حيازة قطع أثرية بقصد الاتجار، حيث صدر القرار برئاسة المستشار أحمد محمد الشهاوي،وعضوية المستشارين وائل عمر الشحات، ومحمد عبدالعظيم السيد، ومحمد مصطفى السيد، وسكرتارية نبيل شكري، ومحمد إبراهيم.

 

تعود أحداث القضية، ليوم 7 مايو من العام الجارى،عندما أحالت نيابة شمال الزقازيق الكلية، "أ م غ " و"م ح ال " مقيمان بدائرة مركز منشأة أبوعمر، لمحكمة جنايات الزقازيق، لحيازتهما آثار منقولة "قطع أثرية حجرية  تعود للعصر الاسلامى" حال كونها أضحت من الأموال العامة، فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، بقصد الاتجار.

 

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وبالعرض على النيابة العامة بشمال الزقازيق، قررت إحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت حكمها المتقدم.

 

 


 
 

 


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