المشدد 10 سنوات لـ 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة المواطنين بالإكراه

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة 3 عاطلين بالسجن المشدد 10 سنوات، وذلك بتهمة تكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي فى سرقة المواطنين بالاكراه تحت تهديد السلاح، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، متخذين من دائرة قسم شرطة السلام مكانا لهم لمزاولة نشاطهم الاجرامى.

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام، بلاغا من مواطن انه تعرضه للسرقة تحت تهديد السلاح من قبل مجهولين، خلال تواجده بالشارع محل عمله دائرة القسم عقب خروجها من محل عمله، حيث فؤجي بأشخاص يشهرون السلاح فى وجهه واستولوا على منه مبلغ مالى وهاتفه المحمول، وفروا هاربين.

على الفور تم عمل التحريات، وجمع المعلومات اللازمة، من خلال تفريغ كاميرات المراقبة، تم التوصل إلى هوية المتهمين، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن قوات الأمن من ضبط المتهمين، وبحوزتهم الأسلحة البيضاء المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المواطنين بالاكراه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وذلك تحت تهديد السلاح.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر المحضر اللازم ، واخطرت النيابة العامة ، التى أمرت باحالتهم إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معهم ، والتى قضت عليهم بالسجن المشدد.