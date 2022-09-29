المؤبد غيابيا لـ3 من تجار مخدر "الشابو" فى المنتزه بالإسكندرية

الإسكندرية -فريق المحافظات

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار محمد محمد محمود باشا رزق رئيس المحكمة الدائرة الثامنة والعشرون، بالسجن المؤبد غيابيا، لكل من "م.ح.ا" و"أ.إ.ق" و"ا.ع.م" وغرامة مالية 100 ألف جنيه لكل منهم لإتجارهم في المواد المخدرة "الشابو"، ومعاقبة كل من "م.ي.م" و"ا.ا.م" و" ن.ع.ف"، بالسجن 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لتعاطيهم المخدرات .

وتعود أحداث القضية المقيدة، برقم 3707 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة المنتزه ثان، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام المتهمين بالاتجار بالمخدرات بدائرة القسم.

وكشفت تحقيقات ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات قيام ،كل من المتهمين "م.ح.ا" و " ا.ا.ق" و " ا.ع.م" و " م.ي م" و " ا.ا.م" والمتهمة" ن.ع.ف" بأن المتهمين الأول والثاني والثالث، قاموا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في حيازة وإحراز مخدر "الشابو" بقصد الاتجار، وتقديمه للتعاطي متخذين من مسكن المتهم الثالث مكانا للتخزين واستقبال المتعاطين بمقابل مادي والسيارة الملاكي المملوكة للمتهم الأول وسيلة للترويج، فتم استصدار إذن من النيابة العامة لتلك الوحدة السكنية، وبالدخول إلي الشقة أبصروا المتهمين حائزين ومحرزين أكياس مخدر الشابو وميزانين إلكترونيين وبتفتيش المسكن عثر على أكياس بداخلها كميات من مخدر الشابو ومبالغ مالية وهواتف محمولة، بينما أقر المتهمون من الرابع حتي السادس، بإحرازهم المخدرات للتعاطى، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة العامة قررت إحالتهم إلي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها علي المتهمين .