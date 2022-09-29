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الكويت: انطلاق انتخابات مجلس الأمة 2022.. 305 مرشحين يتنافسون بـ5 دوائر

الخميس، 29 سبتمبر 2022 07:00 ص
الكويت: انطلاق انتخابات مجلس الأمة 2022.. 305 مرشحين يتنافسون بـ5 دوائر انتخابات الكويت - أرشيفية
إيمان حنا

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بدأ توافد الناخبون الكويتيون على صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس الأمة 2022، حيث يتنافس 305 مرشحين على خمس دوائر، وتستمر أبواب اللجان مفتوحة فى الـ13 مدرسة لاستقبال الناخبين حتى الثامنة مساء بتوقيت الكويت.
 
وتقرر اعتبار اليوم الخميس، يوم التصويت، عطلة رسمية لموظفي الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية؛ ليتمكن 796 ألف كويتى من ممارسة حقهم الانتخابى.
 
وعقب إغلاق باب الاقتراع عند الثامنة مساء وانتهاء عمليةالتصويت تبدأ عملية فرز الأصوات، تمهيداً لإعلان النتائج الرسمية وتسمية الفائزين بعضوية المجلس لأربع سنوات مقبلة.
 
ونوهت إدارة شئون الانتخابات فى الكويت بضرورة إحضار البطاقة المدنية الأصلية عند التصويت لانتخابات 2022 بهدف إثبات الموطن الانتخابي، لافتة إلى استبعاد "هويتي"، حيث لا تتوافر بها كل البيانات مثل عنوان السكن.

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