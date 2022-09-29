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القبض على 6 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل بمنطقة التبين

الخميس، 29 سبتمبر 2022 04:05 م
القبض على 6 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل بمنطقة التبين التنقيب عن الآثار - أرشيفية
كتب - أحمد حسنى

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نجح رجال المباحث بالقاهرة، من القبض على 6 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار داخل منزل بمنطقة التبين وحرر محضر بالواقعة.
 
وردت معلومات لقسم شرطة التبين، مفادها قيام عدد من الأشخاص بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل منزل بدائرة القسم، وبعمل التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات.
 
وعقب تقنين الإجراءات خرجت مأمورية أستهدفت المكان المشار إليه، وأمكن ضبط 6 أشخاص القائمين علي أعمال الحفر والتنقيب، وعثر بحوزتهم علي المعدات المستخدمة.
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
 
 
 
 

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