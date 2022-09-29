اليوم السابع
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الخميس، 29 سبتمبر 2022 03:29 م
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السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج المواد المخدرة فى منطقة المعادى

الخميس، 29 سبتمبر 2022 03:00 م
السجن المشدد 3 سنوات لمتهم بترويج المواد المخدرة فى منطقة المعادى محكمة - أرشيفية
كتب أحمد حسني

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة متهم بترويج المخدرات في المعادي، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير وعضوية المستشارين محسن حلمى غراب، وهشام مختار وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمود عبدالرشيد.
 
وأسندت النيابة العامة للمتهم تهمة الاتجار في المواد المخدرة والسير عكس الاتجاه.
 
وشهد معاون مباحث قسم شرطة المعادى، أنه خلال تفقده للحالة الأمنية، شاهد المتهم يقود دراجة نارية ويسير عكس الاتجاه وظهر عليه حالة من الارتباك، وبتفتيشه عثر بحوزته على مواد مخدرة وهاتفه محمول واعترف بأن المخدرات بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه من مدمنى المخدرات.

ترويج المخدرات

تجارة المخدرات

جنايات القاهره

اخبار الحوادث



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