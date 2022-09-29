السبت.. فصل التيار الكهربائى 6 ساعات لمدة أسبوع بغرب المنصورة لأعمال الصيانة

أعلنت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب متولى عبد العال رئيس الحى، إنه بناء عن اخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وسيتم فصل التيار الكهربائى، من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 3 عصرا، وتأثر عدد من الاماكن بنطاق حى غرب المنصورة، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 1-10-2022 حتى يوم الخميس الموافق 6-10-2022، وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا" لبرنامج الصيانة للحفاظ عل جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

والمناطق المتأثرة والتى سيتم فصل التيار الكهربائى عنها لإجراء أعمال الصيانة يوم السبت الموافق 1-10-2022 المناطق المتأثرة بأنقطاع التيار لإجراء اعمال الصيانة منطقة شارع تقسیم عقداوى من حى الاشجار - شارع أم القرى وشارع عويضة من سندوب.

وفى يوم الأحد الموافق2-10-2022 المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار شارع سكة سندوب من عبدالسلام عارف - وشارع المعهد الدينى من سندوب.

وفى يوم الاثنين الموافق 3-10-2022 المناطق المتأثرة بأنقطاع التيار منطقة امتداد شارع الخلطة الاسفلتية - وعزبة شكرى وشارع عبدالواحد بمنطقة سندوب.

وفى يوم الثلاثاء 4-10-2022 المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار شارع شارع الجلاء امام بنزينة الغاز - شارع الخلطة الاسفلتية وشارع المدارس من سندوب.

وفى يوم الأربعاء الموافق 5-18-2022المناطق المتأثرة بأنقطاع التيار منطقة امتداد منطقة سيدى يس من الجمهورية - وشارع عويضة من سندوب.

وفى يوم الخميس الموافق 6-10-2022المناطق المتاثرة بأنقطاع التيار امتداد الشيماء من شارع جيهان - وشارع فرن سمير وشارع الخليفة المأمون بمنطقة سندوب.

وطالبت رئاسة حى غرب المنصورة المواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء خلال الأيام المذكورة.