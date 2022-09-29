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الرئيس السيسى بعد منحه جائزة الأولمبياد الخاص: تجسد رسالة الإنسانية مع ذوى الهمم

الخميس، 29 سبتمبر 2022 11:13 ص
الرئيس السيسى بعد منحه جائزة الأولمبياد الخاص: تجسد رسالة الإنسانية مع ذوى الهمم الرئيس عبد الفتاح السيسي
كتب محمد الجالى

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صرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى تسلم صباح اليوم الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، والتى تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديرًا لما يقدمه من دعم لهم. 

وقام وفد من رؤساء الأقاليم العالمية السبع للأولمبياد الخاص الدولى بحضور نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى بتسليم الرئيس الجائزة صباح اليوم بقصر الاتحادية. 

ومن جانبه، أكد الرئيس على الامتنان لمنحه الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، والتى تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة فى تجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة تلك الرسالة التى تقوم على قيم الحب والاحترام والتقدير لهم وأنهم قادرون باختلاف.


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