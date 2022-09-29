الداخلية تضبط 15 مليون عقار طبى مجهولة المصدر

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط كمية كبيرة من العقاقير والأدوية مجهولة المصدر ومهربة جمركياً داخل مخزن بدون ترخيص بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بقطاع الأمن الإقتصادى قيام (المدير المسئول عن مخزن "بدون ترخيص" تابع لإحدى المستشفيات – كائن بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة) بحيازة كميات من الأدوية المهربة جمركياً وغير المسجلة "مجهولة المصدر" مما يشكل خطورة على الصحة العامة.. تمهيداً لإستخدامها فى علاج المرضى بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً والجهات المعنية تم ضبط المذكور وبحوزته (6,850,000 مليون قرص أدوية لعلاج بعض الأمراض - 65000 أمبول "مجهولة المصدر ومهربة جمركياً وغير مسجلة بالجهات المختصة").. وتقدر القيمة المالية للعقاقير الطبية المضبوطة بـ (15,000,000 مليون جنيه مصرى) فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.