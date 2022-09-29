الداخلية تضبط أدمن صفحة يبيع الألعاب النارية عبر السوشيال ميديا

كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

عقب تداول منشور عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بعرض ألعاب نارية للبيع، وبالفحص تبين قيام (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ) بالإتجار فى الألعاب النارية وعرضها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشار إليه بدائرة القسم محل إقامته وبحوزته ( 209 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع – مبلغ مالى – هاتف محمول).

بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.