اليوم السابع
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الخميس، 29 سبتمبر 2022 01:53 م
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الداخلية تضبط أدمن صفحة يبيع الألعاب النارية عبر السوشيال ميديا

الخميس، 29 سبتمبر 2022 01:41 م
الداخلية تضبط أدمن صفحة يبيع الألعاب النارية عبر السوشيال ميديا أرشيفية - العاب ناريه
كتب محمود عبد الراضي ـ أحمد عبد الهادي

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عقب تداول منشور عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن قيام أحد الأشخاص بعرض ألعاب نارية للبيع، وبالفحص تبين قيام (طالب – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية ) بالإتجار فى الألعاب النارية وعرضها على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك".
 
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشار إليه بدائرة القسم محل إقامته وبحوزته ( 209 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأنواع – مبلغ مالى – هاتف محمول).
 
بمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 
 

الداخلية

بيع العاب ناريه

عقوبة بيع العاب نارية



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