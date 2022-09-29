وأبلغ أوبراين، مجلس الشيوخ الأمريكي - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية - أن العقوبات ستطال القطاعات المالية والاقتصادية وسلاسل الإمداد، مضيفا أن خطوات بوتين سيقابلها تشديد للعقوبات واستهداف مصادر التمويل وسلاسل الإمداد وعزل الاقتصاد الروسي عن أسواقه.

وقال أوبراين "إنه خلال السنوات القليلة القادمة، ستتناقص إمكانيات روسيا للوفاء بالتزاماتها الداخلية، سواء لمواطنيها أو للتسليح والتجهيز أو الإنتاج أو البحث.. ونصف ممتلكات روسيا الخارجية تم تجميدها"، مضيفا أن 25% من سنداتها السيادية نضبت، مشيرا إلى أنهم أعلنوا خفض موازنة الدفاع بشكل كبير.

وأضاف أنه بسبب فرض رقابة على صادرات روسيا والعقوبات المواجهة، لا تستطيع شراء ما تريد لمواصلة الحرب، مشيرا إلى أن موسكو متأخرة في عدة قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والبصريات المنتجات الكيميائية والنقل وغيرها.. كما أن الجيش الروسي يستخدم آليات مدنية للتنقل.

