التنمية المحلية: دورة لرؤساء المراكز حول إشراك المواطنين بمشروعات حياة كريمة

كتب على عبد الرحمن

يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي الثامن من الخطة التدريبية للمحليات، تنفيذ الدورات التدريبية الخاصة بتنفيذ الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، من خلال أكبر برنامج تدريبي وتاهيلي شامل تنفذه الوزارة لجميع الكوادر وقيادات الادارة المحلية المشاركين فى تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات، بالتنسيق مع اتحاد البلديات الهولندى، الذى يعد من أكبر الكيانات المتخصصة في تطوير الإدارة المحلية بالعالم، حيث يستكمل مركز سقارة الحزم المقدمة بتدريب متقدم علي التخطيط المحلي المتكامل، وادماج المواطنين في عملية التخطيط واختيار المشروعات المنفذة والمتابعة لها، وبرامج التنمية المحلية، والتخطيط البرامجي، و يستفيد من التدريب 30 من رؤساء المراكز المنفذ بها مبادرة "حياة كريمة".

وأكد اللواء هشام آمنة أن أهمية اشراك المواطنين فى التخطيط المحلي و اختيار مشروعات التنمية المنفذة وفقا لأولوياتهم العاجلة ، ظهر بوضوح فى تسريع تحقيق أهداف التنمية فى محافظتى قنا و سوهاج، يمثل نجاحًا كبيرًا ، خاصة مع حرص الوزارة على تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة ، و تحسين كفاءة الإنفاق العام ، و متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها فى المحافظتين ، مؤكدا أن المواطنين شكلوا جزءًا مهمًا من عملية التنمية ، خاصة مع دعمهم ببيانات مفصلة عن خطط التنمية فى مراكز و قرى المحافظتين ، كما ساهمت مشاركة المواطنين بشكل كبير في تنشيط متابعة المجتمع المحلي ، بالإضافة إلى رفع الوعي العام بأولويات وتوجهات خطط التنمية المستدامة السنوية ، و دورها في تحقيق "استراتيجية التنمية المستدامة ، مع إبراز دور الخطة في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ، بالإضافة إلى نشر الوعي بين المواطنين بالخطط والبرامج التنموية المنفذة بالفعل على أرض الواقع باعتباها الضمان الأساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة مستمرة فى تنفيذ الإدارة المحلية الحديثة المتطورة في الجمهورية الجديدة ، و هذا يتطلب تدريب كوادر المحافظات ، بما يساهم في الحصول على رضا المواطنين ، لافتاً إلي أن التدريب هو أهم آليات تطوير الإدارة المحلية ، و تنفيذ رؤية مصر 2030.

و أشار اللواء آمنة الى أن الأسبوع التدريبى الثامن يتضمن 4 دورات يستفيد منها 120 متدرب ، وهى دورة تصميم الجرافيك والإنفوجراف ، ودورة تصميم الشبكات Networks Design ، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال القدرات الشخصية والقيادية Soft Skills ، فيما تستمر دورة اللغة الإنجليزية للأسبوع الثاني على التوالى.

وفى ذات السياق، احتفل مركز سقارة للتدريب بإنتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية تضمنها الأسبوع السابع للخطة التدريبية للمحليات ، وهى : تنمية مهارات القيادات فى مجال إدارة الأزمات وادارة الفعاليات الإعلامية ، و تطوير مهارات العاملين بإدارات الاتصال السياسى ، اضافة الى تطوير مهارات العاملين بإدارات التعاقدات الحكومية ، و استفاد من هذه الدورات عدد 90 متدرب من مختلف المحافظات ، فيما اختتمت مساء أمس فعاليات الدورة التدريبية لتأهيل 30 من رؤساء المراكز والمدن التى تشملهم قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى محافظات البحر الاحمر و قنا والاقصر وأسوان .