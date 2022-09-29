التنمية المحلية: تنفيذ ثانى مراحل حياة كريمة بـ1670 قرية يناير المقبل

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أنه تم الانتهاء من اعتماد مراكز المرحلة الثانية (52 مركز بالإضافة إلى استهداف حوالى 30 قرية من محافظة مطروح يتم تنفيذهم من خلال وزارة التنمية المحلية).

جاء ذلك خلال لقاء اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عدداً من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين من مجلسى النواب والشيوخ وأعضاء التنسيقية، وذلك بمقر التنسيقية، لاستعراض جهود الوزارة منذ تولى الوزير للمسئولية وملامح رؤية الوزارة المستقبلية وخطتها خلال الفترة المقبلة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء وأهم الموضوعات والملفات المهمة التي تمس حياة المواطنين في مختلف المحافظات.

وأكد آمنة، أنه من المتوقع بدء تنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة في يناير 2023 والتي يبلغ عدد القرى بها حوالى 1670 قرية لخدمة حوالى 20 مليون مواطن ، مشيراً إلى أن الوزارة والمحافظات نجحت في توفير كافة الأراضي المطلوبة للمشروعات حتى الآن ( 5340 قطعة أرض) ، كما تقوم بتنفيذ حوالي 470 مشروع من مشروعات الإدارة المحلية سيتم نهوها قبل نهاية ديسمبر 2022

وأوضح الوزير أن "حياة كريمة " هي مبادرة عظيمة وفريدة من نوعها ولا توجد دولة فى العالم تنفذ مشروعاً بهذا الحجم وتحقق العدالة الاجتماعية بين جميع أبناء الشعب المصرى حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات المنفذة حتى الآن على أرض القرى المستهدفة حوالى 23 ألف مشروع ووصلت نسب التنفيذ أكثر من 70 % والمرحلة الأولى منها تخدم حوالى 28 مليون مواطن في 1477 قرية ، كما أن هناك مشروعات كثيرة جاهزة للافتتاح والتشغيل بعد الانتهاء من توصيل المرافق لها .