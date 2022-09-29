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الأرصاد: طقس شديد الحرارة غدا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الخميس، 29 سبتمبر 2022 02:01 م
الأرصاد: طقس شديد الحرارة غدا بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 36 درجة طقس - ارشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والوسائل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار على السواحل الشرقية، معتدل رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.
 
وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد نشاط رياح ليلا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع نسب الرطوبة ، وشبورة مائية خفيفة صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة :  القاهرة العظمى 36  درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 35 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 34 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

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