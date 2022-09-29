الأرجنتين تفكك عصابة مخدرات خبأت 5 أطنان من الماريجوانا فى بالات برسيم

فاطمة شوقى

فككت السلطات الأرجنتينية عصابة مخدرات، نقلت 5 أطنان من الماريجوانا فى بلات من البرسيم لتوزيعها فى مدينة بوينيس آيرس، حسبما قالت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اعتقال 7 أشخاص ومصادرة حوالى 5 أطنان من الماريجوانا، ونُفذت العملية الضخمة فى إطار قضية نفذتها المحكمة الجنائية والإصلاحية الفيدرالية رقم 2 فى مورون الأرجنتينية.

فى ضوء ذلك، أجرى موظفون من إدارة التحقيقات المتعلقة بالاتجار بالمخدرات ووفود المخابرات الجنائية فى محافظتى ألتو بارانا وألتو أوروجواى متابعة محكومة لمركبة من نوع جرار مزودة بنصف مقطورة.

ونتيجة للعملية، تم العثور على المخدرات والسيارات الثلاث التى تجاوزت قيمتها الإجمالية 900 مليون بيزو، كما تم اعتقال خمسة رجال (سائق الشاحنة وأفراد الطاقم الأربعة للسيارتين الأخريين).

وكانت الأرجنتين اعتقلت فى وقت سابق، عصابة من مهربى المخدرات، بتهمة إنتاج وتوزيع مجموعة متنوعة من القنب أقوى أربع مرات من الماريجوانا، واسمه العلمى هو رباعى هيدروكانابينول ThC، والذى يمثل خطورة كبيرة على الصحة.