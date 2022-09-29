اليوم السابع
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الخميس، 29 سبتمبر 2022 01:39 ص
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اصابة 3 اشخاص فى انهيار منزل شرق الإسكندرية

الخميس، 29 سبتمبر 2022 01:32 ص
اصابة 3 اشخاص فى انهيار منزل شرق الإسكندرية المنزل المنهار
الإسكندرية أسماء على بدر

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شهدت منطقة فلمنج شرق الاسكندرية انهيار منزل قديم وأسفر عن إصابة 3 اشخاص من الاهالى، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج . 
 
وقال شهود عيان إن الانهيار كان فى حوالى الساعة العاشرة مساءً وسمع دوى انهيار شديد هرع الاهالى ليجدوا انهيار المنزل وقاموا باستخراج المصابين والاتصال بالنجدة .
 
وتوجهت القيادات الامنية والتنفيذية لمكان الحادث والحماية المدنية وتم قطع التيار الكهربائي والخدمات ووضع كردون حديدى حول العقار لمنع مرور المواطنين اسفل العقار وازالة الاجزاء الخطرة من العقار المنهار وتحرير محضر.
 
المنزل المنهار
المنزل المنهار

انهيار منزل
انهيار منزل

 


الاسكندرية

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انهيار عقار



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