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استمرار إتاحة التقدم لطلاب الدبلومات الفنية بمرحلة تقليل الاغتراب بموقع التنسيق

الخميس، 29 سبتمبر 2022 07:30 ص
استمرار إتاحة التقدم لطلاب الدبلومات الفنية بمرحلة تقليل الاغتراب بموقع التنسيق موقع التنسيق - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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يواصل موقع التنسيق اليوم الخميس فتح موقع التنسيق الإلكتروني لتقليل الاغتراب (التحويلات)، وذلك بالنسبة لطلاب الشهادات الفنية، ويستمر باب التقدم حتى يوم الجمعة 30 سبتمبر، وفيما يلى قواعد التحويل الخاصة بتنسيق الدبلومات الفنية.
 
● التحويل بين الكليات الجامعية:
 
• عن طريق موقع مكتب التنسيق على شبكة الإنترنت ووفقًا للشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمُتضمنة ما يلى:
 
• التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.
 
• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.
 
• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
 
• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.
 
• لا توجد تحويلات ورقية.
 
• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.
 
• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).
 
• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.
 
 
● التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:
 
• يُسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الالكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مُناظر بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المُراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المُقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.
 
• لا توجد تحويلات ورقية.
 
• في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط يتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

تنسيق الدبلومات الفنية

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