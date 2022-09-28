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نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.. برقم الجلوس تعرف على النتيجة

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 09:29 ص
نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية.. برقم الجلوس تعرف على النتيجة السيد عطا المشرف على أعمال مكتب التنسيق
كتب محمد صبحى

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ينشر" اليوم السابع" رابط موقع التنسيق الإلكترونى، الذى يتيح للطلاب التعرف على نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية حيث أعلن مكتب التنسيق الانتهاء من ترشيح طلاب الدبلومات الفنية حيث تقدم إجمالى عدد (258028) طالبا وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى من الشهادات الفنية نظام (3- 5 سنوات) والمعاهد المتوسطة نظام السنتين بعد الثانوية.

وأوضح مكتب التنسيق، أنه بلغ عدد الطلاب المرشحين (255093) طالبا وطالبة وذلك طبقًا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفى حدود الأعداد المُقررة لكل شهادة وفى ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة فى هذا الشأن.

وأشار مكتب التنسيق إلى أنه استنفذ عدد (2935) طالبا وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الإلكترونى لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم.

للاطلاع على النتيجة اضغط هنا..

 


نتيجة تنسيق الدبلومات الفنية

تنسيق الدبلومات الفنية

رابط موقع التنسيق

موقع التنسيق الالكترونى

اخبار مصرية

تنسيق الجامعات 2022

اليوم السابع بلس



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