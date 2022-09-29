اليوم السابع
Ads
الخميس، 29 سبتمبر 2022 05:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية صحة وطب

احمي نفسك من التهاب المفاصل وتناولى هذه الفواكه

الخميس، 29 سبتمبر 2022 05:00 م
احمي نفسك من التهاب المفاصل وتناولى هذه الفواكه التهاب المفاصل
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
التهاب المفاصل تعد من الأمراض المسببة لألم شديد في الجسم، كما يتسبب في إعاقة الشخص المصاب عن القيام بمهامه اليومية بسبب الألم الذي يشعر به الشخص. 
 
وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إكسبريس"، أن هناك العديد  من الأطعمة التي تساعد في حماية العظام والمفاصل من مشكلة التهاب المفاصل، وثبت أن  الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم لها قدرة كبيرة في الحماية من مشاكل التهاب المفاصل، ولذا فتناولها يقلل من حالة الألم الشديدة والتقليل من تورم المفاصل وضعف العضلات. 
 
أوضحت  الدكتورة كلير موريسون الخبيرة في مشاكل مفاصل الجسم، أن الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم تعد المفتاح القوي  لمعالجة التهاب المفاصل، حيث إن البوتاسيوم  يساعد على موازنة الصوديوم الزائد من الملح، ويقلل من احتباس السوائل ويساعد على الاستخدام الصحيح للكالسيوم في العظام والمفاصل.
 
ووفقا لدراسة  نشرت في مجلة The Journal of Pain،  التي  أثبتت وجود صلة بين مستويات البوتاسيوم المنخفضة والتهاب المفاصل الروماتويدي، فالمرضى الذين يعانون من التهاب المفاصل الروماتويدي لديهم تراكيز منخفضة من البوتاسيوم في الدم بشكل ملحوظ عن تلك الموجودة في الأصحاء.
وبالإضافة إلى مكملات البوتاسيوم أوصت الدراسة  على وجه التحديد بأربع فواكه لإضافتها إلى نظامك الغذائي والتي يمكن أن تساعد في رفع مستويات البوتاسيوم في الجسم وتقلل من حدة التهاب المفاصل، ومنها: 
- 100جرام  من الموز تحتوي على 358  من البوتاسيوم.
تحتوي 100 جرام من البطيخ علي   267 من البوتاسيوم.
-100جرام من البرتقال تحتوي على 181  من البوتاسيوم.
-المشمش يحتوي علي 259  جرام من البوتاسيوم. 
 

التهاب المفاصل

البوتاسيوم والمفاصل

البوتاسيوم والتخلص من التهاب المفاصل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة