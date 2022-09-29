إعصار "إيان" يدمر مستشفى فى أمريكا.. و2.2 مليون منزل بدون كهرباء

كتبت ريم عبد الحميد

قالت وكالة أسوشيتدبرس الأمريكية إن الإعصار إيان الذى ضرب فلوريدا خلف مسارا للدمار فى جنوب غرب الولاية، وحاصر الناس فى منازل غمرتها الفيضانات، وألحق أضرارا بسقف العناية المركزة بإحدى المستشفيات، وتسبب فى انقطاع التيار الكهربائى عن مليونى شخص قبل أن يستهدف ساحل المحيط الأطلنطى.



اعصاير إيان

وحذر المركز الوطنى الأمريكى للأعاصير من أن واحدا من أقوى الأعاصير على الإطلاق قد ضرب الولايات المتحدة فى شبه جزيرة فلوريدا، مما يهدد بفيضانات كارثية داخلها.

وفى ميناء تشارلوت، على طول ساحل خليج فلوريدا، أغرقت العاصفة غرفة الطوارئ منخفضة المستوى فى مستشفى، حتى أن الرياح العاتية اقتلعت جزءا من السقف من وحدة العناية المركزة وفقا لطبيب يعمل هناك. وغمرت المياه وحدة العناية المركزة، وأجبرت فريق العمل على إخلاء المستشفى من المرضى، وكان بعضهم على أجهزة التنفس الصناعى، إلى أدوار أخرى، بحسب ما قال الطبيبى برجيت بدوين. واستخدم الموظفون المناشف والصناديق البلاستيكية فى محاولة للتخلص من الفوضى المبتلة.



اعاصير

من ناحية أخرى، تلقت الشرطة فى بعض المناطق استغاثات من أشخاص محاصرين فى منازلهم التى أغرقتها المياه أو من أقاربهم الذين يشعرون بالقلق. وتم نشر مناشدات عبر السوشيال ميديا بعضها يظهر المياه المغطاة بالحطام تتدفق نحو منازلهم.

وحول الإعصار إيان الشوارع إلى أنهار واقتلع أشجارا بعد أن ضرب جنوب غرب فلوريدا يوم الأربعاء برياح بلغت سرعتها 241 كيلومتر فى الساحة. وكان سرعة إيان عند وصوله مصنفة ضمن الفئة الرابعة، مما جعله خامس أقوى إعصار يضرب الولايات المتحدة على الإطلاق، من حيث سرعة الرياح.

ووفقا لموقع شركة الكهرباء، فإن أكثر من 2.2 مليون من عملاء الشركة بدون تيار حتى صباح الخميس، وكانت مقاطعتى ديسوتو وتشارلوت الأكثر تضررا.