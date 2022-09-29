إصابة 5 طباخين انهار عليهم سقف منزل قديم أثناء إعداد وجبة فرح ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

أصيب 5 طباخين، اليوم الخميس، إثر إنهيار سقف منزل ريفي مكون من طابق واحد عليهم خلال قيامهم بإعداد وجبات طعام لأحد الأفراح بقرية ميدوم التابعة لمركز ببني سويف، ونقل المصابين بسيارات الإسعاف إلي المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا من الأهالي يفيد بإصابة 5 اشخاص إثر إنهيار سقف منزل مكون من طابق واحد عليهم خلال قيامهم بإعداد وجبات الطعام لأحد الأفراح بالقرية، على الفور تم توجيه 3 سيارات إسعاف إلي موقع البلاغ ونُقل المصابين إلي قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي الواسطى المركزي لتقلي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة.



واستقبلت طؤارى مستشفى الواسطى المركزي 5 طباخين مصابين طباخين، إثر انهيار سقف المنزل بقرية ميدوم أثناء الاستعداد لتجهيز فرح، وهم : محمد سيد رياض، 35 سنة، مقيم بمركز الواسطى، وبه جرح قطعي بالراس طوالي حوالي 5سم، ونبيل محمود، 44 سنه، الواسطي، وبه إشتباه كسر في الفقرات القطنية، وعبد الغني سعد، 38 سنة، مقيم بمركز إهناسيا المدينة، وبه كدمات بالصدر، واشتباه كسر في الضلوع، واحمد رمضان، 37 سنة، مقيم بمركز الواسطي، وبه جروح وسحجات بالوجه واليدين، ومحمد رجب سيد، 40 سنة، مقيم بمحافظة الفيوم، وبه جروح وسحجات متفرقة بالجسم.







