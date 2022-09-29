إزالة 24 حالة تعدٍ على أملاك الدولة فى مركزى أسيوط وأبنوب

أسيوط - هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، إنه تم تنفيذ إزالة لـ24 حالة تعدٍ على أراضى أملاك الدولة، والزراعية ، ومجارى مائية بمركزى أسيوط وأبنوب، خلال حملات الإزالات التى تتم ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ20، طبقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لاسترداد أراضي الدولة، والحفاظ على حقوق الدولة وممتلكاتها.

وشدد محافظ أسيوط على اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لردع كل من تسول له نفسه مخالفة القانون ، ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح محافظ أسيوط، أن حالات التعدي التي تمت إزالتها خلال يوم واحد كانت 24 حالة على أراض زراعية وأملاك دولة وري بمركزي أسيوط، وأبنوب خلال حملات بإشراف العميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة ،وبمشاركة حسني درويش رئيس مركز أسيوط ،وتاج أبوسداح رئيس مركز ومدينة أبنوب ، ونوابهم ومسئولي حماية الأراضي ، وأملاك الدولة والجمعيات الزراعية ، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للري برئاسة المهندس عمر سيف النصر وبالتعاون مع مديرية الأمن وبإستخدام معدات تلك الوحدات المحلية لافتاً إلى متابعته المستمرة لحملات الإزالة التي تتم بالمراكز والقرى بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية في هذا الشأن من خلال تقارير يومية من شريف دياب مسئول ملف الازالات بالمحافظة بتفاصيل الازالات مشيراً إلى استمرار تنفيذ الإزالات على أن يتم تنفيذ المرحلة الثالثة في 8 إلى 27 أكتوبر المقبل.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.