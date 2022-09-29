إزالة 23 حالة تعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بمركز المحلة

الغربية عادل ضرة

أكد اللواء وجدى الجروانى رئيس مركز ومدينة المحلة على استمرار أعمال إزالة التعديات على أملاك الدولة و الأرض الزراعية فى المهد تحت إشراف المهندس صلاح حشيش نائب رئيس المدينة والمهندس محمد صالح مدير إدارة حماية الأراضي بالادارة الزراعية، وبحضور اللواء أسامة ابوفرد مساعد مدير الأمن لفرقة شرطة المحلة والعقيد محمد حوام مأمور مركز المحلة التنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية، تم إزالة 4 حالات تعدى على الأرض الزراعية و 19 حالة تعدى على أملاك الدولة.

وأضاف رئيس المدينة أن عدد الحالات التى تم إزالتها فى المهد نتيجة للتعدى على الأرض الزراعية كانت عبارة عن أسوار و غرف و أبنية بالبلوك على مساحة 8 قيراط و 10 سهم بالوحدات المحلية للجابرية والهياتم وميت الليت هاشم و المعتمدية كما تم إزالة 19 حالة تعدى على صرف شرق المحلة بمساحة 1054 متر مربع.

كما تم مصادرة مواد البناء وإيقاف جميع أعمال التعديات والتحفظ على المعدات المشاركة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.





