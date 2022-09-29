إخماد حريق سيارة وسوبر ماركت بمنطقة الزاوية الحمراء

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من السيطرة على حريق سيارة وأمتد لسوبر ماركت باحد الشوارع بمنطقة الزاوية الحمراء ، وتمت عملية السيطرة على الحريق بدون وقوع اى إصابات.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بنشوب حريق بسيارة وسوبر ماركت بمنطقة الزاوية الحمراء ، وعلى الفور تم الدفع بـسيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.

وتبين من خلال الفحص، أن النيران التهمت السيارة بالكامل، وامتدت للسوبر ماركت وقام رجال الإطفاء بعمليات تبريد لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.