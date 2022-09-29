وذكر بيان لمكتب الإدعاء العام الأوكراني - وفقا لوكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية - "أن العملية العسكرية الروسية أسفرت حتى اليوم، عن مقتل 396 طفلا وإصابة 779 آخرين".

وأشار مكتب الإدعاء العام إلى أن هذه الأرقام ليست الحصيلة النهائية للقتلى والمصابين، وذلك نظرا للعمليات العسكرية الجارية في عدة مناطق.

وأضاف البيان "تضررت نحو 2500 مؤسسة تعليمية في أوكرانيا جراء القصف الروسي على منشآت مدنية وتعليمية، منها 289 مؤسسة تعليمية تم تدميرها بالكامل".. موضحا أنه تم تسجيل معظم الضحايا في منطقة دونيتسك، تلتها خاركيف ثم العاصمة كييف.

في السياق ذاته.. قال فالنتين ريزنيتشينكو رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة "دنيبرو" الواقعة وسط أوكرانيا، اليوم، إن ثلاثة أشخاص على الأقل قتلوا بينهم طفل، فيما أصيب خمسة آخرون إثر قصف روسي على المدينة.

وأضاف ريزنيتشينكو أن القصف الروسي استهدف مناطق سكنية في المدينة، مشيرا إلى أن من بين المصابين فتاة تبلغ من العمر 12 عاما.

وأشار إلى أن القصف تسبب في إلحاق أضرار بـ 60 منزلا وعدة مبان شاهقة، كما تسبب في تدمير عدد قليل من المنازل بشكل كامل.