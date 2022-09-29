أهم 10 سلع تبادلتها مصر وروسيا بالنصف الأول من عام 2022

كتب: مدحت عادل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر وروسيا لتصل إلى 2.14 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022، مقابل 2.10 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 2.2%.

وسجلت الصادرات المصرية إلى روسيا 417.9 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 346.5 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 20.7%، وبلغت قيمة الواردات المصرية من روسيا 1.7 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2022 مقابل 1.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض بلغت 1.5%.

وينشر "اليوم السابع" أهم 10 سلع تبادلتها مصر وروسيا خلال تلك الفترة وفقا لما يلي:

أولا: الصادرات

فواكه وأثمار قشرية صالحة للأكل 189 مليون و669 ألف دولار.

خضر ونباتات وجذور 185 مليون و797 ألف دولار.

الآلات وأجهزة ومعدات كهربائية وأجزاؤها 5 ملايين و719 ألف دولار.

بذور وأثمار زيتية ونباتات للصناعة بقيمة بلغت 3 ملايين و989 ألف دولار.

صادرات صابون وعوامل عضوية ذات نشاط سطحي بقيمة مليوني و446 ألف دولار.

ملح وكبريت وأحجار وأسمنت بقيمة بلغت مليوني 76 ألف دولار.

ألبان ومنتجات صناعة الألبان بقيمة بلغت مليوني و56 ألف دولار.

لدائن ومصنوعاتها بقيمة مليون و557 ألف دولار.

محضرات خضر وأثمار قشرية بقيمة مليون و261 ألف دولار.

محضرات أساسها الحبوب أو الدقيق بقيمة مليون و189 ألف دولار.

ثانيا: واردات مصر

الحبوب وبلغت قيمتها 635 مليون و285 ألف دولار

حديد صب ظهر أو حديد وصلب فولاذ بقيمة بلغت 194 مليون و890 ألف دولار.

الخشب ومصنوعاته فحم خشبي 166 مليون و799 ألف دولار.

الوقود المعدني بقيمة 61 مليون و529 ألف دولار

كتب وصحف وصور وغيرها من منتجات صناعة الطباعة بقيمة بلغت 84 مليون و311 ألف دولار.

مصنوعات من حديد صب "ظهر" أو حديد أو صلب "فولاذ" بقيمة بلغت 46 مليون و237 ألف دولار.

آلات وأجهزة معدات كهربائية بنحو 41 مليون و143 ألف دولار.

قاطرات وعربات ومعدات للسكك الحديدية بقيمة 33 مليون و102 ألف دولار.

ورق وورق مقوى بقيمة 22 مليون و792 ألف دولار.

نحاس ومصنوعاته بقيمة 17 مليون و997 ألف دولار.