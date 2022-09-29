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أشيع قديما أنها تجلب الحظ.. حكاية شعاب "البلاك كولر" بالبحر الأحمر

الخميس، 29 سبتمبر 2022 04:30 ص
أشيع قديما أنها تجلب الحظ.. حكاية شعاب "البلاك كولر" بالبحر الأحمر شعاب البلاك كولر بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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تحتوى أعماق البحر الأحمر والحياه البحرية بشكل عام على الكثير من الأسرار والخبايا التي يكشفها الإنسان تدريجيا، من بين تلك الأسرار الشعاب وأعمارها التي تتجاوز ملايين السنين، وكذلك أنواعها المختلفة، ومنها البلاك كولر أو الشعاب السوداء كما يطلق عليها أو شعاب اليسر جالية الحظ.. تعرف عليها في المعلومات الآتية:

- شعاب الـ"بلاك كولر" لا توجد فى مصر سوى فى المياه العميقة القريبة من الجزر فى البحر الأحمر، وتتواجد فى أعماق تبدأ من 40 مترًا تحت سطح المياه.

- تسمى الـ"بلاك كولر" أى الشعاب السوداء نسبة للونها الأسود، توجد بأحجام قليلة جدًا، حيث إنها تنمو فى العام الواحد ملى متر واحد أى أن تلك الشعاب عمرها قد يصل لملايين السنين.

 -أشيع قديمًا أنها تجلب الحظ وتيسر الحال ولها تأثير على المزاج العام للبشر من هنا أطلق عليها اسم "اليسر".

- عرفت باسم اليسر وانتشرت على ذلك، وأن الكثير لا يعرف اسمها الحقيقى الـ"بلاك كولر" أو الشعاب السوداء.

 -تدخل فى صناعة الأحجار الكريمة ويتم مزجها بأنواع معينة لصناعة المجوهرات، وتصنع منها الخواتم والميداليات باهظة الثمن، وهناك الكثير من يصنع منها تميمة للأطفال والسيدات، بعدما انتشر عنها بأنها تيسر الحال وتجلب الحظ.

- تنمو عن طريق علاقة بين طحلب وحيوان، والسببان الحقيقيان فى نمو الشعاب المرجانية هما ضوء الشمس فى البحر الأحمر.

 

شعاب البلاك كولر بالبحر الأحمر
شعاب البلاك كولر بالبحر الأحمر

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