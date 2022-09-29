أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 29-9-2022

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 29-9-2022.

إيقاف تداول سهمين

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على سهمين لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهما؛ بى أى جى للتجارة والاستثمار، المشروعات الصناعية والهندسية.

البورصة تربح 5.6 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بمشتريات محلية وعربية، وسط تداولات مرتفعة، وربح رأس المال السوقي 5.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 688.087 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 556.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.7 مليار جنيه، عبر تنفيذ 46.8 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 72.89% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.04%، والعرب على 18.08%، واستحوذت المؤسسات على 46.95% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 53.04%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات العرب والأجانب للبيع بقيمة 70.8 مليون جنيه، 33.7 مليون جنيه، 345.8 مليون جنيه، 186 مليون جنيه، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 5.3 مليون جنيه، 630.9 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 9827 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.71% ليغلق عند مستوى 1904 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.16% ليغلق عند مستوى 12144 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.37% ليغلق عند مستوى 3976 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 2250 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 3188 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.94% ليغلق عند مستوى 3554 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.66% ليغلق عند مستوى 1214 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 51 شركة، ولم تتغير مستويات 66 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 0.571 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.97%.

- أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بسعر إغلاق 0.265 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.16%.

- القلعة للاستشارات المالية بسعر إغلاق 1.313 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.06%.

- الدلتا للسكر بسعر إغلاق 14.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.56%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 0.687 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.37%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 3 جنيه بنسبة تراجع بلغت 7.41%.

- ليسيكو مصر بسعر إغلاق 10.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.89%.

- شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي (نيوداب) بسعر إغلاق 2.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.25%.

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 10.510 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.49%.

- الدولية للمحاصيل الزراعية بسعر إغلاق 3.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.92%.