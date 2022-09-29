أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه باستكمال زيادة مساحات استصلاح الأراضي بتوشكى

نشر اليوم السابع خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة، منها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى باستكمال جهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي بتوشكى، ومنح الرئيس السيسى جائزة الأولمبياد الخاص..

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة السادسة مساء..

الرئيس السيسى يوجه باستكمال جهود زيادة مساحات استصلاح الأراضي بتوشكى

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أ.ح هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أ.ح وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للأراضي الصحراوية، واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات.

أرفع الجوائز الممنوحة للملوك والرؤساء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات.. الرئيس السيسي يتسلم الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى.. ويؤكد: تعكس التقدير لجهود مصر المستمرة بتجسيد الرسالة الإنسانية تجاه ذوى الهمم

تسلم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، الجائزة الدولية للأولمبياد الخاص الدولى، والتى تعد من أرفع الجوائز التى يتم منحها للملوك والرؤساء وأصحاب الأيادى البيضاء على رعاية فئة ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديرًا لما يقدمه من دعم لهم.

التعليم تصدر قرارا بشأن تقييم طلاب الصفين الرابع والخامس الابتدائى

أصدر الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى قرارًا وزاريًا؛ بشأن نظام الدراسة والتقييم لطلاب الصفين (الرابع والخامس) من المرحلة الابتدائية للعام الدراسى 2022/2023.

وزير التعليم يعلن إجراءات العام الدراسى الجديد.. استحداث مادة المهارات البحثية للطلاب.. ويؤكد: نحاج ورسوب ولا تضاف للمجموع.. رضا حجازى: امتحانات الثانوية العامة تعقد بنظام البابل شيت والتصحيح إلكترونيا.. صور

قال الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى تعقد على مستوى المدرسة والإدارة بواقع 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% مقالية، وتصحح على مستوى المدرسة والإدارة على التابلت فى الجزء الاختيارى منها، أما امتحانات الثانوية العامة مثل العام الماضى بنظام البابل شيت وليست إلكترونية.

الجمعة أول يوم لتطبيق المواعيد الشتوية لغلق المحال والمطاعم.. غلق المحال 10 مساءً وزيادة ساعة أيام الخميس والجمعة والإجازات والأعياد.. و"التنمية المحلية" توجه المحافظات بعدم التهاون فى تطبيق المواعيد بكل حسم

تبدأ جميع المحافظات يوم الجمعة 30 سبتمبر، التطبيق الفعلى للمواعيد الشتوية لفتح وغلق المحال والمولات التجارية، حيث انتهى العمل بالمواعيد الصيفية يوم الخميس 29 سبتمبر، وفقًا للقرار الوزارى لوزير التنمية المحلية الخاص بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، والذى نص فى مادته السادسة على أن شهور الصيف تكون اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.

تفاصيل حجز شقق الإسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل.. لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما ولا يزيد دخل الأسرة عن 8 آلاف جنيه شهريا.. ولأول مرة وحدات جاهزة للتسليم الفورى.. ولا يجوز التصرف فى الوحدة بالبيع أو الايجار

ينشر اليوم السابع تفاصيل، وشروط حجز الوحدات السكنية التى أعلنت عنها وزارة الإسكان لمحدودى ومتوسطى الدخل، كما ننشر أماكن الوحدات السكنية المقرر تسليمها خلال 18 شهر، فى المحافظات والمدن، كما ننشر أسعار الوحدات السكنية وقيمة كل وحدة، وسعر المتر وأنظمة السداد، وقيمة القسط.

النيل شريان الحياة.. إطلاق أطول حملة لنظافة نهر النيل من القاهرة لأسوان ضمن الاستعدادات لقمة المناخ بشرم الشيخ.. 600 متطوع و1000 شاب بالقاهرة والجيزة.. والسفير البريطانى: رسالة جذب للعالم للتعاون لإنقاذ الكوكب

انطلقت فعاليات أكبر وأطول حملة نظافة لنهر النيل، اليوم الخميس من القاهرة والجيزة، فى 13 محافظة فى توقيت واحد بمشاركة 1000 شاب و600 متطوع من الهلال الأحمر، تحت رعاية 4 وزارات "البيئة، والموارد المائية والرى، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية والأمم المتحدة المكتب الاقليمى بمصر، وسفارة النرويج، والهلال الأحمر، ومؤسسة شباب بتحب مصر، ضمن الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل

الإفتاء: الاحتفال بالمولد النبوى من أفضل الأعمال وأعظم القربات

أكدت دار الافتاء أن المولد النبوي الشريف إطلالة للرحمة الإلهية بالنسبة للتاريخ البشري جميعه؛ فلقد عَبَّر القرآن الكريم عن وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه "رحمة للعالمين"، وهذه الرحمة لـم تكن محدودة؛ فهي تشمل تربيةَ البشر وتزكيتهم وتعليمهم وهدايتهم نحو الصراط المستقيم وتقدمهم على صعيد حياتهم المادية والمعنوية، كما أنها لا تقتصر على أهل ذلك الـزمان؛ بل تمتد على امتداد التأريخ بأسره ﴿وآخَرِينَ مِنهم لَمّا يَلحَقُوا بهم﴾ [الجمعة: 3].

القومى للأجور : تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص بقيمة 2700 جنيه يناير القادم

أعلن مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، أن تطبيق الحد الادنى للأجور للقطاع الخاص بقيمة 2700 جنيه سيكون بداية من يناير 2023.

التنمية المحلية: تنفيذ ثانى مراحل حياة كريمة بـ1670 قرية يناير المقبل

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أنه تم الانتهاء من اعتماد مراكز المرحلة الثانية (52 مركز بالإضافة إلى استهداف حوالى 30 قرية من محافظة مطروح يتم تنفيذهم من خلال وزارة التنمية المحلية).

الحكومة تنفى وجود نقص فى سلعتى الأرز والسكر بالأسواق

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن وجود نقص في سلعتي الأرز والسكر بالأسواق، تواصل المركز مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في سلعتي الأرز والسكر بالأسواق، مُشددةً على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الأرز والسكر، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق بكافة محافظات الجمهورية، مشيرةً إلى توافر مخزون استراتيجي من السكر يكفي الاستهلاك المحلي لمدة 6 أشهر ونصف الشهر، كما يتوافر مخزون استراتيجي من الأرز يكفي لأكثر من 3 أشهر، فيما يتراوح الاحتياطي الاستراتيجي من كافة السلع من 3 إلى أكثر من 5 أشهر، مُشيرةً إلى أنه يجري شن حملات تفتيش دورية على كافة الأسواق، لمنع أي تلاعب بالأسعار أو ممارسات احتكارية.

انقطاع المياه عن عدة مناطق بالقاهرة ..تعرف علي السبب

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة ، انقطاع المياه عن مناطق (عزبة النخل الشرقية بالكامل – شارع عين شمس ومتفرعاته – مدينة الصفا – العصارة – كفر الشرفا – مساكن عثمان – أرض الرزازين – الكيلو 7 – الاندلس – منطقة الاباصيرى – الترعة السلطوحية – تقسيم عبدالعظيم عرابى.

إجراء ولادة قيصرية بمستشفى الغردقة العام فى 7 دقايق.. اعرف التفاصيل

أعلن مستشفي الغردقة العام، فى بيان، نجاحه بقيادة الدكتور جمال المغربي، مدير عام مستشفي الغردقة العام والطاقم الطبى برئاسة الدكتور طارق احيا مدير قسم النساء والولادة عملية قيصرية لسيدة فى 7 دقائق.

محمد صلاح يعود لتدريبات ليفربول استعدادا لمواجهة برايتون.. صور

واصل فريق ليفربول تدريباته الجماعية اليوم، الخميس، بمشاركة محمد صلاح نجم منتخبنا الوطنى، ولاعبى الريدز الدوليين، بعد عودتهم للفريق عقب نهاية فترة التوقف الدولية، وذلك استعدادا لمواجهة برايتون المقرر إقامتها السبت المقبل في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويك إند حار جدا.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع.. فيديو

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد عن تفاصيل حالة الطقس خلال عطلة نهاية الأسبوع "الويك إند"، وذلك خلال الـ 48 ساعة المقبلة الجمعة والسبت.