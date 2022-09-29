الهلال الأحمر: البعد عن شرب المياه من محظورات أطول حملة لتطهير النيل.. صور

كتبت منال العيسوى

أكدت الدكتورة أمال إمام المدير الوطنى للشباب والتطوع بالهلال الأحمر المصرى، أنه من أهم محظورات الرحلات النيلية واحتياطات السلامة خلالها، البعد عن شرب المياه والكعب العالى.

وأوضحت "إمام" في تصريحات خاصة لليوم السابع، على هامش انطلاق أطول حملة لتطهير نهر النيل، اليوم الخميس، أنه من أهم الشروط التي يجب التاكد من وجودها فور الصعودك على المركب النيلية وهى، التأكد من ركوبها من خلال المرسى، ومعرفة العدد المحدد لها من الركاب، إضافة الى الإحجام عن الصعود على أى مركب دون معرفة سعتها القصوى، مع الالتزام بشروط السلامة والأمان من أدوات إطفاء وإنقاذ، وعدم التزاحم بكثافة على متن هذه المراكب.

وقالت إمام: "إن هناك حوالى 600 متطوع بينهم 100 متطوع بمحافظة الجيزة، و500 بباقى المحافظات الثلاثة عشر، حيث أن كل مركب يكون بها فرق متطوعة بالتعاون مع مؤسسة شباب بتحب مصر، وأن الغرض من الحملة هو تحفيز الشباب بأهمية الوعى بالتغيرات المناخية والحفاظ على النيل، وأنه يتم بث مباشر لفاعليات الحملة على شاشات المحافظات الباقية ، والشباب يمكن أن يكون حل وليس مشكلة".

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وأكد أحمد فتحى رئيس مؤسسة شباب بتحب مصر المنظمة للحملة تحت رعاية 4 وزارات "البيئة، والموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية والأمم المتحدة المكتب الاقليمى بمصر، وسفارة النرويج، والهلال الأحمر.ضمن الاستعدادات لاستضافة قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 الى 18 نوفمبر المقبل

وبدأت حملة تنظيف نهر النيل بكلمة من المهندس هانى عازر الضيف الشرفى للحملة بتأكيده على أهمية الحملة ودعمها للنهر النيل باعتباره اصل الحياة، واهتمام الشباب بالبيئة لبقاء نهر النيل خال من التلوثات، والحفاظ على المحاصيل الزراعية ، مشددا على بقاء نهر النيل خال من الملوثات والمخلفات لضمان حياة صحية .

جدير بالذكر أن الفاعلية انطلق بحضور الممثل الإقليمي للأمم المتحدة في مصر، و البيئة، والموارد المائية والري، والشباب والرياضة، والتنمية المحلية ، وسفارة النرويج، والسفير البريطانى وتولى الهلال الأحمر تقديم بعض الملاحظات حول احتياطات السلامة، بحضور الضيف الفخري للحملة الدكتورهاني عازر، يلى ذلك الخروج من القوارب، ثم الفصل بين المخلفات والوزن، ومجموعة صور مع أكياس النفايات التي تم جمعها، وتسليم المخلفات للشركات إعادة التدوير.