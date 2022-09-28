6 خطوات لتركيب عداد مياه منفصل لشقتك.. تعرف عليها

كتبت - مرام محمد

أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الجيزة، الإجراءات التى يجب أن يتبعها المواطن حال رغبته فى تركيب عداد مياه خاص لشقته، تفاديا لمشاكل تقسيم قيمة استهلاك فاتورة المياه بين سكان العقار الواحد.

ويوضح "اليوم السابع" فى التقرير التالى مستندات وخطوات تركيب عداد مياه منفصل لشقتك:

المستندات المطلوبة

1- توفير صورة من عقد الإيجار أو التمليك.

2- توفير إيصال الكهرباء الخاص بالشقة.

3- توفير إيصال المياه الخاص بالعقار.

4- إحضار صورة بطاقة الرقم القومى.

5- حضور مالك الشقة شخصيا.

خطوات تركيب عداد مياه منفصل

1- التقدم بطلب تركيب عداد فرعي بشركة المياه.

2- سداد قيمة رسوم المعاينة.

3- يتوجه الفني التابع للشركة للعقار المقصود لإجراء المعاينة وإحضار قراءة العداد الرئيسي.

4- إدراج المقايسة والمديونية بخدمة العملاء للسداد.

5- يقوم المنتفع بسداد قيمة المديونية.

6- حصول المستفيد على الخدمة وتركيب عداد المياه الفرعي له.