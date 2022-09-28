26 ألف مستفيد من التمويل الأصغر بقيمة 14.3 مليون جنيه حتى يوليو 2022

كتب هانى الحوتى

كشف التقرير الشهري للهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع أعداد المستفيدين بمنتج التمويل الأصغر إلى 26.35 ألف مستفيد بنهاية يوليو عام 2022 بأرصدة تمويل 14.3 مليون جنيه، مقابل 8.57 ألف مستفيد خلال الشهر المماثل من العام الماضي وبأرصدة تمويل 1.7 مليون جنيه.

وأوضح التقرير، أن أعداد المستفيدين من منتج التمويل الأصغر في يوليو 2022 قد تركز في النشاط الخدمي بنسبة 40.6%، ثم جاء في المرتبة الثانية النشاط الإنتاجي بنسبة تصل إلى 23.81%، وفي المرتبة الثالثة النشاط الزراعي بنسبة 21.26%، وفي المرتبة الأخيرة النشاط التجاري بنسبة 14.34%.

الجدير بالذكر أن منتج التمويل الأصغر (النانو فاينانس) يتميز ببساطة المستندات المطلوبة من العميل وأهمها مستند تحقيق الشخصية وصورة شخصية للعميل، كما ترتكز آلية عمل المنتج على استخدم تكنولوجيا الخدمات المالية بشكل متكامل، صاحبة القدرة على تهيئة بنية ائتمانية رقمية تساعد في اتخاذ القرار الائتماني في فترة وجيزة وبأسلوب منهجي واضح لإدارة مخاطر مثل ذلك النوع من المنتجات.

ويتيح التمويل الأصغر (النانو فاينانس) تمويلًا بحد أقصى 3 آلاف جنيه، مع فترة سداد لا تتجاوز 90 يومًا يستخدم بشكل رئيسي لتغطية احتياجات الفئات المهمشة والفئات الأكثر احتياجًا للخدمات المالية وتعانى من صعوبة الوصول للتمويل؛ حيث يسعى منتج التمويل الأصغر- بشكل خاص-نحو توفير احتياجات ومتطلبات رأس المال العامل لصغار المزارعين، والأشخاص الذين يعملون لحسابهم الخاص، والمشروعات المنزلية، والباعة باليومية، والباعة الجائلين من الجنسين (ذكور وإناث)، بالإضافة إلى تشجيع الشباب على بداية تطبيق فكر وثقافة العمل الحر، فهو يعد بمثابة تمكين لأسلوب حياة أفضل للمواطنين.

ومن المُرتقب أن يكون لنشاط التمويل الأصغر تأثيرًا كبيرًا وإيجابي على زيادة الشمول المالي في مصر، خاصة في ظل ترخيص الهيئة مؤخرًا لشركتين جديدتين متخصصتين في تقديم هذا المنتج، ليرتفع بذلك عدد التطبيقات الرقمية المُرخصة في تقديم منتج النانو فاينانس إلى عدد 4 تطبيقات تقدم خدمات تمويل النانو بصورة متكاملة من المنح حتى تمام السداد.