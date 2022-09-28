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14 نصيحة لـ"لانش بوكس" صحى للطلاب استعدادا للمدارس

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022 02:30 ص
14 نصيحة لـ"لانش بوكس" صحى للطلاب استعدادا للمدارس لانش بوكس - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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أكدت الدكتورة سالى محمود الفقى، خبيرة تغذية، ضرورة حصول الطلاب على وجبات غذائية مفيدة لتناولها خلال اليوم الدراسى فيما يسمى بـ"اللانش بوكس"، مشيرة إلى أن المكونات الصحية للانش بوكس، هى:
 
1- زجاجة مياه، وزجاجة عصير طبيعى تم إعداده فى المنزل أو معلّب، بشرط أن يكون مكتوبا عليه طبيعي 100% وعلى الأم الابتعاد عن المكتوب عليه نكتار أو شراب.
2- تجنب البطاطس المقلية.
3- لبن أو كوب من الزبادى لاحتوائه على فيتامين "D" وكالسيوم وفيتامين "B" وبوتاسيوم، مما يساعدان على بناء الجهاز العظمي.
4- مصدر للبروتين لزيادة الإحساس بالشبع ولبناء العضلات والمساعدة على المجهود الحركي فى المدرسة كالبيض والجبنة البيضاء.
5- الابتعاد عن المعلبات والحلوى التى تحتوى على نسبة سكر مرتفعة. 
6- النشويات كالمكرونة أو الخبز أو الأرز.
7- الكربوهيدرات، لتزويد الطفل بالطاقة طوال اليوم، ومساعدته على التركيز بشكل جيد طوال اليوم الدراسي، مثل: الفشار، أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.
8- الفول مهم لأنه غنى بالألياف، البروتين، الحديد، البوتاسيوم، الفوسفور، وهو مصدر فيتامين ب.
9- خضراوات مثل شرائح الجزر، والخيار، والطماطم، والفلفل الرومي الأخضر والملون، والخس أو الكابوتشا.
10- فاكهة مثل الموز، والعنب، والتوت، والتفاح، والخوخ، وشرائح الكيوي.
11- التمر مفيد لصحة العظام والجهاز الهضمي والأسنان.
12- المكسرات، كاللوز والجوز (تساعد في تطوير الجهاز العصبي للأطفال بشكل سليم).
13- الابتعاد عن رقائق البطاطس والمشروبات الغازية.
14- تجنب عمل البانيه بشكل يومى.

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