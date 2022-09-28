14 نصيحة لـ"لانش بوكس" صحى للطلاب استعدادا للمدارس

كتبت آية دعبس

أكدت الدكتورة سالى محمود الفقى، خبيرة تغذية، ضرورة حصول الطلاب على وجبات غذائية مفيدة لتناولها خلال اليوم الدراسى فيما يسمى بـ"اللانش بوكس"، مشيرة إلى أن المكونات الصحية للانش بوكس، هى:

1- زجاجة مياه، وزجاجة عصير طبيعى تم إعداده فى المنزل أو معلّب، بشرط أن يكون مكتوبا عليه طبيعي 100% وعلى الأم الابتعاد عن المكتوب عليه نكتار أو شراب.

2- تجنب البطاطس المقلية.

3- لبن أو كوب من الزبادى لاحتوائه على فيتامين "D" وكالسيوم وفيتامين "B" وبوتاسيوم، مما يساعدان على بناء الجهاز العظمي.

4- مصدر للبروتين لزيادة الإحساس بالشبع ولبناء العضلات والمساعدة على المجهود الحركي فى المدرسة كالبيض والجبنة البيضاء.

5- الابتعاد عن المعلبات والحلوى التى تحتوى على نسبة سكر مرتفعة.

6- النشويات كالمكرونة أو الخبز أو الأرز.

7- الكربوهيدرات، لتزويد الطفل بالطاقة طوال اليوم، ومساعدته على التركيز بشكل جيد طوال اليوم الدراسي، مثل: الفشار، أو الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة.

8- الفول مهم لأنه غنى بالألياف، البروتين، الحديد، البوتاسيوم، الفوسفور، وهو مصدر فيتامين ب.

9- خضراوات مثل شرائح الجزر، والخيار، والطماطم، والفلفل الرومي الأخضر والملون، والخس أو الكابوتشا.

10- فاكهة مثل الموز، والعنب، والتوت، والتفاح، والخوخ، وشرائح الكيوي.

11- التمر مفيد لصحة العظام والجهاز الهضمي والأسنان.

12- المكسرات، كاللوز والجوز (تساعد في تطوير الجهاز العصبي للأطفال بشكل سليم).

13- الابتعاد عن رقائق البطاطس والمشروبات الغازية.

14- تجنب عمل البانيه بشكل يومى.